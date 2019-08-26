PKK hangi yangınlardan sorumlu? İnternette birçok kişi bu sorunun cevabına ulaşmaya çalışıyor. PKK terör örgütünün ülke genelinde çıkan yangınların birçoğunu üstlenmesi haberlerinden sonra konu araştırılmaya başlandı. Peki PKK hangi yangınlardan sorumlu? Ayrıntılar haberimizde.

PKK HANGİ YANGINLARDAN SORUMLU?

Terör örgütü PKK çıkan orman yangınlarının çoğundan sorumlu olduklarını açıkladı.

İşte PKK'nın üstlendiği yangınlar:

24 Ağustos günü Kütahya’nın Gediz ilçesinde 8 hektarlık ormanlık alan

24 Ağustos günü Mersin’in Tarsus ilçesinde ormanlık alan

24 Ağustos günü Edirne’nin Keşan ilçesinde ormanlık alan

24 Ağustos günü Uşak’ın Banaz ilçesinde ormanlık alan

22 Ağustos günü Balıkesir’in Edremit ilçesinde ormanlık alan

22 Ağustos günü Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alan

19 Ağustos günü Muğla’nın Marmaris ilçesi Beldibi bölgesinde ormanlık alan

18 Ağustos günü İzmir’in Karabağlar ilçesinde başlayarak 500 hektarlık alanı

18 Ağustos günü İzmir’in Bornova ilçesinde ormanlık alan

18 Ağustos günü İzmir’in Urla ilçesinin Yağcılar ve Demircili mahaleleri arasındaki bölge

18 Ağustos günü İzmir’in Menderes ilçesinin Gümüldür mahallesinde ormanlık alan

17 Ağustos günü İzmir’in Selçuk ilçesinde ormanlık büyük bir alan

12 Ağustos günü Balıkesir Marmara ilçesinde ormanlık alan ve polis lojmanları

11 Ağustos günü İstanbul Pendik’te bulunan Göçbeyli Köyü etrafındaki ormanlık alan

11 Ağustos günü Mersin’in Bozyazı ilçesinde ormanlık alan

11 Ağustos günü Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde Deliktaş mevkisinde ormanlık alan

11 Ağustos günü Antalya’nın Kumluca ilçesi Papaz koyunda 10 hektarlık ormanlık alan

11 Ağustos günü Bursa’nın İznik ilçesi Hisardere Mahallesi Doruk mevkisinde geniş bir ormanlık alan

10 Ağustos günü Çanakale’nin Eceabat ilçesinde 100 hektarlık ormanlık alan

7 Ağustos günü Muğlanın Bodrum ilçesi ve Mumcular mevkiinde ormanlık alan

4 Ağustos günü İzmir’in Foça ilçesinde 4 hektarlık ormanlık alan

24 Temmuz günü Manisa’nın Soma ilçesinde ormanlık alan

23 Temmuz günü Antalya’nın Manavgat ilçesinde kaymakamlık konutunun da içerisinde olduğu alan

22 Temmuz günü Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alan

22 Temmuz günü İstanbul’un Şile ilçesinde ormanlık alan

21 Temmuz günü Aydın’ın Nazilli ilçesinde 6 hektarlık ormanlık alan

11 Temmuz günü Muğla’nın Fethiye ilçesinde ormanlık alan