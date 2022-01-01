PKK/ KCK soruşturmasında gözaltına alınan İBB çalışanı işine geri döndü! "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Ekrem İmamoğlu"

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla kurulan ve İBB'de işe giren DİAYDER üyelerinin olduğunun ortaya çıkmıştı. Bu skandalın yankıları sürerken bu kez PKK ile bağlantılı olduğu belirlenen ve örgütün dağ kadrosuna eleman temin ettiği için gözaltına alınan S.A., İBB Sözcüsü Murat Ongun'un açıklamasının ardından yeniden işine döndü.

GÖREVİNE DÖNDÜ

İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Muhtarlıklar Müdürü Ali Öztürk'ün özel kaleminde sekreter olarak görev yaptığı ortaya çıkan S.A.'nın Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü kamplarına giderek talimat aldığı, Irak'a giriş-çıkış kayıtları da tespit edildi. Ayman'ın "@eylemdas" kullanıcı adıyla sosyal medyada örgütsel propaganda içeren paylaşımlar yaptığı da belirlenirken tüm bu olaylara rağmen işine devam etmesi şaşkınlık yarattı.

Esenyurt Koza Mahalle Muhtarı Cavide Karakülah

GÖZALTINA ALINDU, İZİNLİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Sabah'ın haberine göre Esenyurt Koza Mahalle Muhtarı Cavide Karakülah, İBB Muhtarlıklar Müdürü Ali Öztürk ile yaptığı görüşmede, "Bu kadın halen nasıl görevde duruyor?" sorusunu sorduğunu dile getirerek, "S. A.'nın halen özel kalemde görev yaptığını öğrendik. Muhtarlıklar Müdürü ile görüştüm. Kendisi bize hiçbir açıklama yapmadı. Hepsinin komplo olduğunu öne sürdü. Ben de kendisine bir dilekçe yazdım. Hakkımda şahsımın ve eşimin çocuğunun bilgilerinin herhangi bir terör örgütüne verilmesiyle ilgili İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sorumlu olduğunu söyledim. S. A.'nın ise Muhtarlık Müdürlüğünde Türk bayrağının altında görev yaptığı gördüm. 'Böyle bir soruşturması olan birinin terör örgütü bağlantılı nasıl çalışıyorsunuz' dedim. 'Yazılı bir şey gelmediği müddetçe beni ilgilendirmez' cevabını aldım. Bu kadın gözaltında kalmış, hiç mi sormadınız neden işe geldiğini dediğimde ise izinli olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

Muhtar Karakülah, "Bu kadının orada ulaşamayacağı bilgi yoktur. İstediği yerden istediği kişinin bilgisini alabilir. Muhtarlıklar müdürlüğüne dilekçe verip, birimine bütün bilgilerimin veritabanlarından silinmesini istedim. Başıma bir şey gelirse sorumlusu Ekrem İmamoğlu. Bizi terör örgütüne üye mi yaptılar yada bilgilerimizi mi aktardılar bilmiyorum" diyerek duruma tepki gösterdi.

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