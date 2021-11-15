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  3. Son dakika! Terör örgütü PKK'nın ele başı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü!

Son dakika! Terör örgütü PKK'nın ele başı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü!

Son dakika! Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, Erbil’de tedavi gördüğü hastanede öldü.

Son dakika! Terör örgütü PKK'nın ele başı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü!

Son dakika! Osman Öcalan'ın, geçtiğimiz temmuz ayında felç geçirdiği öne sürülmüştü. Osman Öcalan’ın oğlu Welat Osman, babasının sağlık durumunun gün geçtikçe kötüye gittiğini belirterek, geçirdiği beyin felci sebebiyle hareket kabiliyetini ve konuşması yetisini tümden kaybettiğini söylemişti.

Son dakika! Terör örgütü PKK'nın ele başı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü!

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, bu sabah, Erbil'de tedavi gördüğü hastanede öldü.

Habertürk Dış Politikalar ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetin Erçetin'in aktardığı bilgiye göre; Osman Öcalan'ın koronavirüs sebebiyle öldü.

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