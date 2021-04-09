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  3. PKK'dan Siirt'te alçak saldırı: 28 yaşındaki Erkan Erdem şehit oldu!

PKK'dan Siirt'te alçak saldırı: 28 yaşındaki Erkan Erdem şehit oldu!

Siirt’in Eruh ilçesinde bulunan üsse PKK Terör Örgütü tarafından saldırı gerçekleşti. Helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen 28 yaşındaki Erkan Erdem, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

PKK'dan Siirt'te alçak saldırı: 28 yaşındaki Erkan Erdem şehit oldu!

Siirt’te, teröristler tarafından üs bölgesine uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu. Bugün saat 15.00 sıralarında terör örgütü PKK üyeleri mensubunca, Eruh Jandarma Karakolu Üs Bölgesine uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendiği öğrenildi. Askeri güçlerin karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada bir askerimiz yaralandı. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı asker burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AK PARTİ SİİRT MİLLETVEKİLİ DUYURDU

Kaçan teröristlerin yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlatılırken şehit haberini AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Twitter hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu. Ören paylaşımında, "Siirt Eruh ilçemizin üst bölgesinde hain terör örgütü tarafından gerçekleştirilen alçak saldırıda, Şehit düşen kahraman askerimize Allah’tan rahmet; yakınlarına ve Milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

 

PKK'dan Siirt'te alçak saldırı: 28 yaşındaki Erkan Erdem şehit oldu!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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