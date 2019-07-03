PKK'lı teröristlerle şiddetli çatışmaya girildi! Acı haber

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Akmeşe kırsalında PKK terör örgütü mensuplarına yönelik hava destekli "Kurt Kapanı-31 Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonda, teröristlerle sağlanan temasta 2 asker yaralandı.

Yaralılar helikopterle getirildikleri kent merkezinde nakledildikleri ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YARALI ASKERLERDEN BİRİ ŞEHİT DÜŞTÜ

Yaralı askerlerden biri müdahaleye rağmen şehit düştü.

Öte yandan, bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için ATAK helikopterlerinin de desteğiyle operasyon devam ediyor.