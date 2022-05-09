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PKK'nın Ağrı Grubu'na büyük darbe!

Eren-Kış operasyonları kapsamında , Ağrı İl Jandarma Komutanlığının 80 gün gün süren çalışması sonucu 11 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK'nın Ağrı Grubu'na büyük darbe!

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde İçişleri Bakanlığınca 'ara-bul*yok et' taktiği ile 19 Şubat tarihinde Hava Kuvvetleri, JIHA, SIHA destekli Eren-Kış  operasyonu başlatılmıştı. Erzurm Jandarma Bölge Komutanlığı komutasındaki, Jandarma Komando, JÖH, PÖH Ve Güvelik Korucu timlerden oluşan ve 82 tim görev almıştı.

GRUP ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yapılan operasyonda terör örgütü mensupları tarafından 100 metre uzunluğunda, 28 metre derinliğinde tünel kazıldığı tespit edildi. 

Bulundukları mağaranın tespit edilmesiyle teröristler çembere alındı ve 'teslim ol' çağrısı yapıldı. Hava Kuvvetlerinin belirlediği yerlerin bombalanmasıyla 80 gün süren süren çalışmayla 14.770 kamyon harfiyat çıkarıldı. Teröristlerce kullanılan tüm yerleşim yerleri ve mağaralarda yok edildi. 

Operasyon sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin bölgede ziyaretlerde bulundu.

PKK'nın Ağrı Grubu'na büyük darbe!

Yapılan operasyonla birlikte Ağrı Dağı sorumlusunun da olduğu 11 kişi etkisiz hale getirildi.

Operasyonda 28 adet sığınak, depo ve barınak imha edilirken 23 adet mayın, 2 adet termal dürbün, 2 adet silah üstü dürbün, 2 adet büyük telsiz ve 4 adet küçük telsiz ele geçirildi.

 

 

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