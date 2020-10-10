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PKK'ya büyük darbe: Pençe Kaplanı hız kesmiyor

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve çok sayıda patlayıcının ele geçirildiği duyuruldu.

PKK'ya büyük darbe: Pençe Kaplanı hız kesmiyor

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve çok sayıda patlayıcının ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda komandolar tarafından tespit edilen sığınaklarda terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve çok sayıda patlayıcı ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlık, yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda; 2 adet 7.62 milimetre (mm) PKMS makinalı tüfek, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet lançer, 3 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 5 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 adet havan mühimmatı, 130 adet AK-47 fişeği, 49 adet Doçka fişeği, 35 adet sevk fişeği, 400 kilogram amonyum nitrat, 25 kilogram TNT, 2 kilogram C4 patlayıcı, 3 kilogram barut, Keskin nişancı malzemeleri ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiğini kaydetti.

 

PKK'ya büyük darbe: Pençe Kaplanı hız kesmiyorPKK'ya büyük darbe: Pençe Kaplanı hız kesmiyorPKK'ya büyük darbe: Pençe Kaplanı hız kesmiyorPKK'ya büyük darbe: Pençe Kaplanı hız kesmiyor

Berna Akkaya
Editör


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