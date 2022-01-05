Plajiyoklaz ne demek, TDK'ya göre Plajiyoklaz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Plajiyoklaz ne demek? Plajiyoklaz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi plajiyoklaz kelimesi. Peki plajiyoklaz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre plajiyoklaz nedir, plajiyoklaz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PLAJİYOKLAZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Plajiyoklaz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Plajiyoklaz kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre plajiyoklaz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dilinimleri birbirine göre eğik bir durumda kalsiyum ve sodyum içeren feldspat

