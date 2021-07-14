Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi: İşverene 'asgari ücretli işçi' desteği! Aylık 75 TL verilecek!

Ekonomik düzenlemeleri içerek torba kanun teklifinin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesi üzerine, asgari ücretli işçi çalıştıran işverenlere, devlet tarafından aylık 75 lira destek ödemesi de Genel Kurul'da görüşülecek kanun teklifindeki maddeler arasında yer aldı.

Torba kanun teklifinde yer alan ve devletin, işveren ve işçilere yönelik verdiği yeni destek ödemesinde, işverene sektör ayırımı yapılmadan ayda 75 TL asgari ücret desteği sağlanacağı belirtildi.

İLK ADIM 2016'DA ATILMIŞTI

2016 yılında yapılan benzer çalışmada, işçinin işverene olan yükünü hafifletmek amacıyla uygulama ilk kez faaliyete alınmıştı. Fakat 2021 yılında kanuna ilişkin tarih güncellemesi yapılmamış ve işverene verilmesi gereken söz konusu destek verilmemişti.

Kanun maddesinin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından devlet tarafından asgari ücretli işçi çalıştıran işverenler desteklenmiş olacak.

ASGARİ ÜCRETLİLER YARARLANACAK MI?

Bu desteğin asgari ücretle çalışana yansıyıp yansımayacağı ise henüz belli değil.