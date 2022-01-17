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Plase ne demek, TDK'ya göre Plase kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Plase kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Plase ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Plase nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Plase kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Plase ne demek, TDK'ya göre Plase kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Plase ne demek? Plase TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi plase kelimesi. Peki plase ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre plase nedir, plase kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

PLASE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Plase kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Plase kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre plase kelimesi anlamı şu şekildedir:

- At yarışlarındaki müşterek bahislerde, sekiz atın katıldığı yarışlarda ilk üç, dört atın katıldığı yarışlarda ise ilk iki dereceyi kazanacak atın bilinmesi biçiminde oynanan oyun
- Voleybol, tenis, masa tenisi vb. oyunlarda topu yumuşak bir vuruşla rakip alandaki bir boşluğa indirme
- Futbolda topu yumuşak bir vuruşla havadan istenilen yere gönderme
- Basketbolda çembere doğru uzanarak topu yavaşça sepete bırakma

PLASE KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- plase etmek

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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