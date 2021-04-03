Plastik Kırma Makine Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Plastik Kırma Makine Operatörü görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Plastik işleme makinelerinde üretim sırasında meydana gelen hatalı ürünleri, yollukları ve hurda plastikleri kırarak tekrar kullanılır hammadde (granül) durumuna getiren plastik kırma makinesini kullanma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Plastik Kırma Makine Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Plastik Kırma Makine Operatörü Maaşları

Plastik Kırma Makine Operatörü maaşı ortalama aylık 4.860 - TL’dir. En düşük maaşı 2.926 -TL, En yüksek ise 6.900 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Plastik Kırma Makine Operatörü İş İlanları Taraması Yapmak İçin Tıklayın

Plastik Kırma Makine Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim düzeyi yeterlidir.

Plastik Kırma Makine Operatörü Ne İş Yapar?

Plastik Kırma Makine Operatörü; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çalışma ortamınızı hazırlamak,

b) İş önlüğünüzü giymek,

c) İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini almak,

d) Makinede daha önce farklı bir Hammadde kırılmış ise makineyi iyice temizlemek,

e) Kırılacak plastik malzemeleri cinsine göre ayırmak,

f) Bıçakları kontrol etmek,

g) Kırma makinesinin şalterini kapatmak,

ğ) Körelmiş olan bıçakları sökmek,

h) Bıçakları yerlerine takarken sabit bıçak ile hareketli bıçak arasındaki mesafeyi ayarlamak,

ı) Bıçaklar ile elek arasındaki mesafeyi, eleklerdeki delik çaplarının en az yarısı kadar olacak şekilde

ayarlamak,

i)Makineyi çalıştırmak,

j)Malzemeyi uygun miktar ve biçimlerde kırma makinesine doldurmak,

k)Kırılan hammaddeyi gözle kontrol ederek tane büyüklüğünün aynı olmasını sağlamak,

l)Kırma işlemini bitirerek makine temizliğini yapmak,

vb. görev ve sorumlulukları yerine getirmektir.

Plastik Kırma Makine Operatörü Meslek Ana Grubu:

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Sabit Tesis Ve Makine Operatörleridir.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleridir.

Plastik Kırma Makine Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Plastik Kırma Makine Operatörü mesleğinin meslek kodu 8142.37 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Plastik Kırma Makine Operatörü maaşlarına ek sizlerde Plastik Kırma Makine Operatörü mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.