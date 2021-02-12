Plastik Levha ve Dökme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Maaşı Ne Kadar? 2021 İş İlanları

Plastik Levha ve Dökme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) görev tanımı nedir, Plastik Levha ve Dökme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) ne iş yapar, Plastik Levha ve Dökme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Plastik Levha ve Dökme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Plastik Levha ve Dökme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Tanımı; İş sağlığı ve güvenliğiyle çevre korumaya ilişkin önlemleri alarak kalite sistemleri çerçevesinde, ekstrüzyon yöntemiyle plastik levha ve dökme film üretme ve üretilen ürünlere laminasyon işlemlerini uygulama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Plastik Levha ve Dökme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Maaşı Ne Kadar? 2021 Plastik Levha ve Dökme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Maaşları

Plastik Levha ve Dökme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) maaşı ortalama aylık 3000 - TL'dir. En düşük Plastik Levha ve Dökme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) maaşı 2900 -TL, En yüksek ise 3100 - TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Plastik Levha ve Dökme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Plastik Levha ve Dökme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmak yeterlidir.

Plastik Levha ve Dökme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Ne İş Yapar?

a) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almak

b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek

c) Çalışma organizasyonu yapmak

d) Hammaddeyi üretimine hazırlamak

e) Hammaddeyi üretim alanına getirerek kurutmak

f) Hammaddeye renklendirici ve katkı maddesi karıştırmak ve huniye transfer etmek

g) Soğutma suyu/yağı ve yağlama sisteminin kontrol ve ayarlarını yapmak

h) Üretim hattı donanım, malzeme ve ekipmanlarını hazırlamak

i) Kafa ünitesini makineye bağlayarak hat ayarlarını yapmak

j) Çekici merdanelerin, giyotin ve bıçak kesim limit ayarlarını ve sarıcı ayarı yapmak

k) Levha ve dökme film üretmek

l) Karışım dozaj devir ayarını yapmak

m) Burguya (vidaya) yol vermek

n) Soğutma sistemini devreye alarak plastikleşme kontrolü yapmak

o) Levha ve dökme film üretiminde kafa kontrolü yapmak

p) Levha üretiminde eksenel kesme yapmak

q) Çekici hız ve yükseklik ayarını yapmak

r) Alt yüzey yıpratma işlemini yapmak

s) Levha ve dökme film üretiminde boy ve yan kesimi yapmak

t) Ürün kontrolü yapmak

u) Taşıyıcı üzerine laminasyon yapmak

v) Çoklu laminasyon yapmak

w) Ürün ambalajlaması yapmak

x) Üretim hattını devreden çıkartmak

y) Üretim hattının koruyucu bakım ve temizleme işlemlerini yürütmek

z) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek

Plastik Levha ve Dökme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Plastik Levha ve Dökme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Plastik Levha ve Dökme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) mesleğinin meslek kodu 8142.08 olarak belirlenmiştir

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