Plastik Mamuller Montaj İşçis Maaşı Ne Kadar? 2021 Plastik Mamuller Montaj İşçisi Maaşları, İş İlanları

Plastik Mamuller Montaj İşçisi görev tanımı nedir, Plastik Mamuller Montaj İşçisi ne iş yapar, Plastik Mamuller Montaj İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Plastik Mamuller Montaj İşçisi çantalar ve hava şişirmeli oyuncaklar gibi plastik mamullerin montajından işaretleme, kesme, su geçirmez hale getirme ve düzeltme işlemlerini yapan kişidir

Plastik Mamuller Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Plastik Mamuller Montaj İşçisi Maaşları

Plastik Mamuller Montaj İşçisi maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Plastik Mamuller Montaj İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Plastik Mamuller Montaj İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Plastik Mamuller Montaj İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmanız yeterlidir.

Plastik Mamuller Montaj İşçisi Ne İş Yapar?

Plastik Mamuller Montaj İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Plastik levha üzerinde montajı yapılacak parçaların kesilecek yerlerini işaretlemek,

b) Bıçak, makas veya elektrikle çalışan kesme makinesi kullanarak plastik levhayı işaretli yerlerinden kesmek,

c) Kestiği parçaları yekdiğerine eklenecek şekilde yerlerine koymak ve ek yerleri ile hava sübaplarını düzenlemek,

d) Parçaların kenarlarına zamk sürmek,

e) Sıcak ütü veya elektrikli bir makineyle yapıştırılan kenarları su geçirmez hale getirmek ve makasla kenarları düzeltmek,

f) İmal edilen eşyalarda hata olup olmadığını kontrol edip ve gerekli düzeltmeleri yapmak,

g) Mamul üzerindeki işaret ve kirleri temizlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar meslek ana grubunda yer alır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar alt ana gruptadır.

Meslek Grubu :

Montajcılar meslek grubundadır.

Plastik Mamuller Montaj İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Plastik Mamuller Montaj İşçisi mesleğinin meslek kodu 8219.03 olarak belirlenmiştir

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