Plastik Vakum Ambalaj Makinesi, Termoform Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Plastik Vakum Ambalaj Makinesi, Termoform Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Vakum kalıplarının makineye montajı yapan, vakum kalıplamada kullanılan plastikler ve ham madde hazırlayan, vakum kalıplarının makineye bağlayan ve istenilen özellikte ürün elde etmek için ham madde hazırlayan kişidir.

Plastik Vakum Ambalaj Makinesi, Termoform Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Plastik Vakum Ambalaj Makinesi, Termoform Makinesi Operatörü Maaşları

Plastik Vakum Ambalaj Makinesi, Termoform Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 3.600 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız,İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Plastik Vakum Ambalaj Makinesi, Termoform Makinesi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim bu meslek grubu için yeterli bir kriterdir.

Plastik Vakum Ambalaj Makinesi, Termoform Makinesi Operatörü Ne İş Yapar?

Plastik Vakum Ambalaj Makinesi, Termoform Makinesi Operatörü ; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulamak,

b) Çalışma ortamını hazırlamak,

c) Kalıbı kaldırma araçları ile askıya almak,

d) Kalıbı vakum makinesi üzerindeki uygun konumuna getirmek,

e) Kalıbın bağlama cıvatalarını sıkarak makineye tespit etmek,

f) Varsa kalıp ısıtıcı bağlantılarını yapmak,

g) Kalıp soğutma bağlantılarını yapmak,

h) Kalıp vakum sistemi bağlantılarını yapmak,

i) Üretim sırasında bir sorunla karşılaşmamak için bütün bağlantı sistemlerini(ısıtma, soğutma, vakum) kontrol etmek,

j) Hazırlanacak olan ham maddenin istenen özellikte olabilmesi için katkı maddesi oranları hakkında bilgi almak,

k) Üretimde kullanılacak yarı mamul levhanın boyutsal özelliklerini üretici firmaya bildirmek,

l) Rulo levhayı vakumlama makinesinin malzeme boşaltma kısmına uygun konumda yerleştirmek,

m) Yarı mamul levhayı vakumlama makinesine bağlı olan kalıba uygun konumda yerleştirmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Plastik Vakum Ambalaj Makinesi , Termoform Makinesi Operatörü Meslek Ana Grubu:

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Sabit Tesis Ve Makine Operatörleridir.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleridir.

Plastik Vakum Ambalaj Makinesi, Termoform Makinesi Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Plastik Vakum Ambalaj Makinesi , Termoform Makinesi Operatörü mesleğinin meslek kodu 8142.20 olarak belirlenmiştir

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