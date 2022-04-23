Platform ne demek, TDK'ya göre Platform kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Platform ne demek? Platform TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi platform kelimesi. Peki platform ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre platform nedir, platform kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PLATFORM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Platform kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Platform kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre platform kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yüksekçe yer

- Büyük çaplı tabakaların çarpılması ve bunun sonucunda oluşan hafif eğimlerle nitelenen jeolojik yapı tipi

- Bir siyaset programında, dayanılan düşünce veya düşüncelerin tümü



PLATFORM CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bir alt kata iki merdivenle iniliyordu ve arada ufak bir platform vardı.

