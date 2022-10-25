Platonik aşkı tarafında silahla vurulmuştu! O hemşirenin sağlık durumunu Bakan Fahrettin Koca açıkladı!

Karaman'da platonik aşkı tarafından çalıştığı sağlık kuruluşunda vurularak hastaneye kaldırılan hemşirenin son durumunu ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilgilendirmede bulundu.

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Platonik aşkı tarafında silahla vurulmuştu! O hemşirenin sağlık durumunu Bakan Fahrettin Koca açıkladı!

Karaman'da dün yaşanan olayda Hüseyin B. (28), platonik aşk duyduğu ve teyzesinin kızı olduğu öğrenilen Emine A.’yı (26) vurmuş ardından da kendini vurmuştu. Ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan hemşire ve platonik şahsın devam eden tedavileri hakkında açıklama yapıldı.

Platonik aşkı tarafında silahla vurulmuştu! O hemşirenin sağlık durumunu Bakan Fahrettin Koca açıkladı!

"HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR"

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan hemşire Emine A.'nın sağlık durumu hakkında sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İkisi de acilen ameliyata alındı. Halen yoğun bakımda olan hemşire arkadaşımızın hayati tehlikesi maalesef devam ediyor. Kendisine acil şifa diliyorum. Sağlık kurumlarında işlenen şiddet suçlarına karşı adalete inancımız tam. Bir cana kasteden insanlığa kastetmiştir." ifadelerini kullandı.

Platonik aşkı tarafında silahla vurulmuştu! O hemşirenin sağlık durumunu Bakan Fahrettin Koca açıkladı!

HEMŞİREYİ VURUP İNTİHARA KALKIŞMIŞTI

Karaman'daki 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi üzerinde bulunan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne gelen ve tartıştığı hemşire Emine A.'yı tabancayla yaralayan Hüseyin B., sonra aynı silahla intihar etmek istemişti. Ağır yaralanan Emine A. ve Hüseyin B., ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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