Japonya menşeili Sony, dünyanın en çok satan oyun konsolu olan Playstation'ın yeni sürümünün tüm detaylarını paylaştı. Playstation 5 adıyla çıkacak yeni konsol, bütün oyuncularda ve teknoloji severlerde büyük heyecan yarattı. Ancak kur farkından dolayı Türkiye'de bulunan oyuncuları zorlayacak olan Playstation 5'in çıkış tarihi ve fiyatı haberimizde...

PLAYSTATİON 5 FİYATLARI

İki farklı sürümü çıkacak olan Playstation 5'in fiyatları Avrupa'da ve dünyada beklenildiği gibi. PS5’in Dijital versiyonu ABD’de 399 dolardan satışa sunulacak. CD-Rom’lu standart versiyonu ise 499 dolarlık fiyatı ile raflardaki yerini alacak.

ÇIKIŞ TARİHİ

Daha önce kış aylarında çıkacağı duyurulan Playstation 5 için kesin tarih açıklandı. Merakla beklenilen konsol, 19 Kasım tarihinde tüm dünyada satışa sunulacak.

ÖZELLİKLERİ

PS5, gücünü sekiz çekirdekli AMD Zen 2 CPU işlemcilerinden alıyor. Cihazın 16 GB GDDR6 RAM’i ve 825 GB’lık bir SSD depolaması bulunuyor.

PlayStation 5, aynı zamanda oldukça üstün ses özellikleriyle birlikte geliyor. Oldukça gelişmiş bir 3D ses teknolojisi olan Tempest 3D’yi kullanacak olan cihaz, yüzlerce farklı özel sesi aynı anda kullanılabilir hale getirecek.

PS5, görüntü kalitesi ile öne çıkacak. PS5 kullanıcıları, bir adet 4K TV yardımıyla, oldukça üstün bir görüntü kalitesi ile oyun oynayabilecekler.