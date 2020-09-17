İlk kez 1994 yılında Japonya'da piyasaya sürülen Playstation, tüm dünyada en çok satan ve en çok kullanıcıya sahip olan oyun konsolu konumunda. Bu yıl da konsolun yeni sürümü olan Playstation 5, ülkemizde ve dünyada merakla bekleniyordu. Sony, geçtiğimiz gece yaptığı sunumla, konsolun fiyatı, çıkış tarihi ve konsolla birlikte çıkacak oyunları duyurdu. Peki, Playstation 5 Türkiye fiyatı ne kadar? Çıkış tarihi ne zaman? Detaylar haberimizde...

PLAYSTATİON 5 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

İki farklı sürümü çıkacak olan Playstation 5'in fiyatları Avrupa'da ve dünyada beklenildiği gibi. PS5’in Dijital versiyonu ABD’de 399 dolardan satışa sunulacak. CD-Rom’lu standart versiyonu ise 499 dolarlık fiyatı ile raflardaki yerini alacak.

Henüz Türkiye fiyatı resmi olarak belirlenmeyen konsolun tahmini hesaplaması şöyle:

Kur farkı, %20 gümrük vergisi, %20 ÖTV, %18 KDV eklendiğinde Türkiye'de satışa sunulması beklenen en düşük fiyat 7500 TL bandında oluyor.

Dijital sürümün Türkiye fiyatı hesaplaması ise şöyle:

Dijital sürümde de durum aynı. Dünyada 399 dolardan satışa sunulacak olan dijital sürüme, kur farkı, gümrük vergisi, ÖTV ve KDV eklendiğinde 6000 TL bandında bir fiyata sahip oluyor.

Fiyat hesaplamalarına detaylı göz gezdirmek için Ersin Kılıç'ın Twitter hesabını kontrol edebilirsiniz.

ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Amerika'da ve belli başlı Asya ülkelerinde 12 Kasım'da çıkacak olan konsol, tüm dünyada 19 Kasım'da çıkacak. Dolayısıyla Türkiye'de 19 Kasım'da satılacak.