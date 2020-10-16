Sony'nin yeni oyun konsolu Playstation 5'in çıkışı yaklaşıyor. Sony resmi PlayStation Türkiye hesabından, yeni konsolu PlayStation 5'in 19 Kasım'da Türkiye pazarına 8299 liradan satışa çıkacağını açıkladı.

Sony tarafından yapılan resmi açıklama ise şu şekilde;

'PlayStation 5, 8299 TL'lik satış fiyatı ile 19 Kasım'da teknoloji marketler ve web mağazalarında satışa sunulacak.

*Tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır; ürünün Türkiye'de satışa sunulacağı tarihteki maliyetlere ve mali yükümlülüklere göre değişiklik gösterebilir'

İki sürümle gelecek olan Playstation 5'in diskli versiyonunun fiyatı 8299 TL olarak belirlendi. Dijital versiyon adıyla piyasaya sürülecek olan bir diğer modelin ise Türkiye fiyatı henüz belli değil. Yurtdışı fiyatı 399 Dolar olan konsolun Türkiye fiyatının vergiler dahil, 10 bin TL'yi bulması bekleniyordu.

Playstation 5, Türkiye'de 19 Kasım'da satışa sunulacak.

PLAYSTATION 5 ÖZELLİKLERİ

PlayStation 5'in içinde AMD Zen 2 mimarisine sahip, 3.5 GHz frekansında sekiz çekirdekli bir işlemci bulunuyor.

PS5'te RAM belleği 16 GB, depolama alanı ise 825 GB boyutunda.

Konsolda SSD teknolojisinin kullanılmasıyla oyunların yükleme süresinin ciddi ölçüde azalacağı belirtiliyor.

Konsolun grafik motorundaki ışın izleme hızlandırma (ray tracing) özelliğinin ise oyunlardaki ışıkların çok daha gerçekçi gözükmesini sağlayacağı açıklandı.

PS5 4K televizyonlarda 120 Hz'e kadar görüntü verebilecek.

Konsol 8K televizyonları da destekliyor.