PlayStation Plus Nisan 2022 oyunları neler? PlayStation Plus bu ay hangi oyunları ücretsiz verecek?

'PlayStation Plus Nisan 2022 oyunları neler?' sızdırılan bilgiler ve ortaya atılan iddiaların ardından en çok merak edilen konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Her ay ücretsiz birçok oyunu üyelerine veren PlayStation Plus'da bu ayki oyunların resmi açıklama gelmese de ortaya çıktığı öne sürüldü. Peki PlayStation Plus bu ay hangi oyunları ücretsiz verecek? İşte o sorulara ilişkin cevaplar...

PLAYSTATİON PLUS NİSAN 2022 OYUNLARI NELER?

Mart ayının sonuna gelinirken yeni ayda PlayStation Plus oyunları da ilgiyle takip ediliyor. Yapılan sızıntılar ve doğru çıkan tahminleriyle dikkat çeken Dealabs üyesi Billbill-kun tarafından yayınlanan bilgilere göre PlayStation Plus Nisan oyunları SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated, Slay the Spire ve Hood: Outlaws & Legends'den oluşuyor.

PLAYSTATİON PLUS BU AY HANGİ OYUNLARI ÜCRETSİZ VERECEK?

PlayStation Plus tarafından bu ay verilecek oyunlar ile ilgili resmi bir bilgi paylaşılmadığı için net bir yorum yapılmasa da yukarıda yer alan sızıntı bilgisindeki oyunların verilebileceği tahmin ediliyor. Şirket tarafından resmi bilgilerin ise birkaç gün içerisinde kullanıcılarına duyurulması bekleniyor.

PlayStation Plus Mart ayı için ise şu oyunları kullanıcılarına ücretsiz bir şekilde vermişti:

Ghost of Tsushima: Legends (PS5, PS4)

Ghostrunner (PS5)

Ark Survival Evolved (PS4)

Team Sonic Racing (PS4)