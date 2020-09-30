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Playstation store oyun fiyatları ne kadar? Playstation oyunları zamlandı mı?

Sony, Türkiye'de Playstation oyunlarının fiyatını yükseltti. Oyun dünyasının gündeminde olan bu olay oyuncuların tepkisini çekti. Peki, Playstation store oyun fiyatları ne kadar? Playstation oyunları zamlandı mı? Detaylar haberimizde...

Playstation store oyun fiyatları ne kadar? Playstation oyunları zamlandı mı?

Dünyanın en çok satan oyun konsolu olan Playstation, yeni konsolu Playstation 5'i çıkarmaya hazırlanıyor. Kasım ayında satışa sunulacak olan oyun konsolunun Türkiye'de ki fiyatının en az 7 bin TL olması bekleniyor. Konsolun bu fiyatla çıkılması oyuncular için oldukça ağır bir durum olurken aynı zamanda oyun fiyatları da zamlandı.

Oyun piyasasında Avrupa bölgesi olarak görülen Türkiye, Playstation ve oyun fiyatlarında da Euro kurunu baz alıyor. Dünyaca ünlü büyük firmaların oyun fiyatlarını 60 Euro'dan 70 ve hatta 80 Euro'ya çıkarması ve Türkiye'de ki Euro kurunun yükselişe geçmesiyle birlikte oyun fiyatları da zamlandı. Peki, Playstation store oyun fiyatları ne kadar? Playstation oyunları zamlandı mı? Detaylar haberimizde...

PLAYSTATION OYUN FİYATLARI NE KADAR? ZAMLANDI MI?

Marvel’s Avengers 

Eski fiyat: 429 TL

Yeni fiyat: 679 TL

FIFA 20 

Eski fiyat: 30 TL (Kampanyalı fiyat)

Yeni fiyat: 679 TL

eFootball PES 2021 Season Update 

Eski fiyat: 199 TL

Yeni fiyat: 319 TL

Need for Speed Heat Deluxe Edition 

Eski fiyat: 259,50 TL

Yeni fiyat: 779 TL

Oyun fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi bekleniyor. 

Oyun fiyatlarının yanı sıra Playstation Plus aboneliğinin fiyatlarının da güncellenmesi bekleniyor. Hürriyet'in haberine göre, 24 TL olan 1 aylık PlayStation Plus aboneliği 40 TL‘ye, 75 TL olan 3 aylık abonelik 100 TL‘ye, 180 TL olan 12 aylık abonelik ise 240 TL‘ye çıkacak.

Onur Çelik
Spor Editörü


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