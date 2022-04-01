Plüralizm ne demek, TDK'ya göre Plüralizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Plüralizm ne demek? Plüralizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi plüralizm kelimesi. Peki plüralizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre plüralizm nedir, plüralizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PLÜRALİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Plüralizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Plüralizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre plüralizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çoğulculuk

- Çokçuluk

