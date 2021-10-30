Podyum ne demek, TDK'ya göre Podyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Podyum ne demek? Podyum TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi podyum kelimesi. Peki podyum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre podyum nedir, podyum kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PODYUM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Podyum kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Podyum kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre podyum kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Genellikle atletizm yarışmalarında derece alan atletlerin veya giysileri sergilemek için mankenlerin çıktıkları merdivenli, yüksekçe yer

