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Poetik ne demek, TDK'ya göre Poetik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Poetik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Poetik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Poetik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Poetik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Poetik ne demek, TDK'ya göre Poetik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Poetik ne demek? Poetik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi poetik kelimesi. Peki poetik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre poetik nedir, poetik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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POETİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Poetik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Poetik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre poetik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Şiire özgü
- Şiir niteliğinde olan

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