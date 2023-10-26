Polat çiftine ait şirketlerde arama! Tüm defterler ve dijital kayıtlar inceleniyor!

Son günlerde önce haklarında çıkan ‘kara para aklama’ iddialarıyla gündeme gelen, ardından haklarında soruşturma açılıp mal varlıklarına el konulan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat'a ait 15 şirkette arama başlatıldı.
Çift hakkında gözaltı kararı olmadığı belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Lüks yaşantısını her fırsatta gözler önüne seren Dilan Polat'ın sosyal medyadaki açıklamaları sonrası ortaya atılan iddiaların ardından MASAK raporu sonrası çiftin tüm mal varlıklarına el koymuş, yurtdışı çıkış yasağı getirilmişti.