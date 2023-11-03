Polat çiftini eski komşularından çok çarpıcı açıklama: Yaşam mücadelesi veriyorlardı

Türkiye'nin gündemine oturan Dilan ile Engin Polat çiftinin zenginliğe uzanan hikayesinin başladığı Ataşehir'deki gecekondu İHA tarafından görüntülendi. Polat ailesinin buradaki eski komşuları, bir zamanlar gecekonduda ailece birlikte yaşayan ve komşuları olan Polat ailesini anlattı.

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Polat çiftini eski komşularından çok çarpıcı açıklama: Yaşam mücadelesi veriyorlardı

Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlar gerekçesiyle soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan Dilan Polat ile Engin Polat çiftinin lüks yaşam sürmeden önce Ataşehir'de Yenisahra Mahallesinde yaşadıkları gecekondu İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre Engin Polat, babası Sezgin Polat, annesi Şükriye Polat, kardeşleri Kürşat ve Kübra Polat ile doğup büyüdüğü bu gecekonduda yaşıyordu. Dilan Polat da bu eve gelin olarak geldikten sonra bir süre beraber yaşadılar. Maddi imkanları çok iyi olmayan Polat ailesine gelin olan Dilan Polat da evlendikten bir süre sonra doğum fotoğrafçılığı yapmaya başladı.

Bunun ardından Dilan ve Engin Polat çifti o gecekondudan ayrılarak sokağın karşısında bulunan bir binadaki daireye taşındılar. Bu yaşananlardan birkaç yıl sonrasında güzellik merkezleri açan, Çekmeköy'de villa ve lüks araçlara sahip olan Polat çifti geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. Bir zamanlar Ataşehir'deki gecekonduda yaşayan Polat ailesinin eski komşuları ise Polat ailesi hakkında konuştu.

"Yaşam mücadelesi veriyorlardı"

Mehmet Çaltepe, "Sezgin Polat taksicilik yaptı bir ara. Daha sonrasında kamyonet aldı. Yaşam mücadelesi veriyorlardı. Normal bir çatı altında yaşam mücadelesi veriyorlardı. Karşıdaki eve taşındı. Bizim beraberliğimiz sürece iyi bir aileydi. Mahalleyi terk edip gittikten sonra her şey farklıymış, yaşantı farklıymış. Yaşantıları böyle, burada doğup büyüdü" dedi.

"Bizim gibilerdi, ama sonra birden gittiler"

Aynı mahallede yaşayan Semra Çataltepe, " İyi bir aileydi, Sezgin ve hanımı da iyidi. Ama buradan gideli 5-6 sene oldu. Ama Dilan Polat'ı fazla tanımıyorum, gelin geldi buraya. Birden gittiler. Beyaz bina Sezgin Polat'ın evi, onlar karşı binaya kiraya gitti. Ne iş yaptıklarını bilmiyorum. Bizim gibilerdi ama sonra birden gittiler, nereye gittiler bilmiyorum. 4-5 sene burada oturdular, sonra gittiler. Gelmediler görmedik" diye konuştu.

Polat çiftini eski komşularından çok çarpıcı açıklama: Yaşam mücadelesi veriyorlardı

Polat çiftini eski komşularından çok çarpıcı açıklama: Yaşam mücadelesi veriyorlardı

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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