Polatlı yine tecavüz haberiyle sarsıldı: Babasının tecavüz ettiği 19 yaşındaki kız, süresi geçtiği için kürtaj olamadı!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen olayda, 37 yaşındaki çoban E.A., 19 yaşındaki kızı H.A.'ya hayvanları otlattığı sırada tecavüz etti. Babasından hamile kalan genç kız, süresi geçtiği için, kürtaj olamazken durumu yakınlarına anlatmasının üzerine istismarcı baba tutuklandı. Öfkeli köy halkı ise, sapık babanın evini ateşe verdi.

KÜRTAJ OLAMAYACAĞINI ÖĞRENİNCE YAKINLARINA ANLATTI

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Uzunbeyli Mahallesi'nde oturan 19 yaşındaki E.A, yaklaşık 5 ay önce hayvanları otlatmak için gittiği konteynerde babasının istismarına uğradı. Tecavüz sonrası hamile kalan genç kız kürtaj olmak için gittiği hastanede geç kaldığını ve kürtaj olamayacağını öğrendi. Bunun üzerine E.A.'nın durumu yakınlarıyla paylaşması üzerine istismarcı baba suçunu itiraf ederek tutuklandı.

Polatlı Devlet Hastanesi'ne başvuran ancak kürtaj için hamilelikte yasal sürenin aşılması nedeniyle bebeği aldıramayan H.A, akrabalarının bulunduğu Eskişehir'e gitti. H.A, burada akrabalarının ısrarı üzerine babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve hamile kaldığını söyledi.

İSTİSMARCI BABADAN İTİRAF

Yakınlarının ihbarı üzerine Ankara İl Jandarma Komutanlığı, olayla ilgili inceleme başlattı. 2 çocuk babası E.A, yakalanarak gözaltına alındı. E.A. jandarmadaki ifadesinde konteyner içerisinde kızına cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti. Jandarmaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KÖYLÜ, EVİ ATEŞE VERDİ

Öte yandan olayın duyulmasının ardından bir grup mahallesi sakini, E.A.'nın evini benzin dökerek yakmaya çalıştı. İçeride kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ancak evin bir kısmı zarar gördü. Jandarma ekipleri, evin bulunduğu bölgede önlem aldı.

8 YAŞINDAKİ EYLÜL, TECAVÜZÜN ARDINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Aynı mahallede, 22 Haziran 2018 tarihinde Uğur Koçyiğit, komşusunun kızı Eylül Yağlıkara'yı (8) cinsel istismarda bulunduktan sonra öldürüp, cesedini gömmüştü.

Eylül Yağlıkara cinayetinde karar verildi!