Polijini ne demek, TDK'ya göre Polijini kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Polijini ne demek? Polijini TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi polijini kelimesi. Peki polijini ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre polijini nedir, polijini kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

POLİJİNİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Polijini kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Polijini kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre polijini kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çok karılılık

