Polip ne demek, TDK'ya göre Polip kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Polip ne demek? Polip TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi polip kelimesi. Peki polip ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre polip nedir, polip kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

POLİP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Polip kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Polip kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre polip kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sölenterlerden, toplu veya tek başına yaşayabilen basit yapılı hayvan

- Mukoza ile kaplı boşluklar içinde gelişen, yumuşak, telsel, genellikle saplı bir armut biçiminde ur

