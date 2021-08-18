Polis Akademisi Başkanlığı duyurdu: PAEM 1000 komiser yardımcısı alımları başlıyor!

Polis Akademisi Başkanlığı PAEM için yayınladığı ilanda yeni bir duyuruda bulundu. Söz konusu ilanda iki yılını dolduran lisans mezunu polis memurları arasından 1000 kişilik komiser yardımcılığı için alım yapılacak.

975'İ ERKEK, 75'İ KADIN TOPLAMDA 1000 KOMİSER YARDIMCISI ALIMI!

2021 Yılı 6. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi sınavı için emniyet mensubu adaylar arasında gerçekleşecek alım için başvurular 19-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Buna göre, adaylar arasından 925 erkek 75 kadın olacak şekilde, toplam bin memurun ilk derece amirlik eğitim alımı yapılacak.

PAEM 1000 komiser yardımcısı alımı ne zaman başlıyor? PAEM 1000 komiser alımı başvuru şartları neler, kimler başvuru yapabilir, ücreti ne kadar?