Altın fiyatları yükselişi sevdi! Fiyatlar kritik seviyenin üzerinde seyrediyor! İşte 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü serbest piyasa altın fiyatlarıPAEM 1000 komiser yardımcısı alımı ne zaman başlıyor? PAEM 1000 komiser alımı başvuru şartları neler, kimler başvuru yapabilir, ücreti ne kadar?Polis Akademisi Başkanlığı duyurdu: PAEM 1000 komiser yardımcısı alımları başlıyor!5 çocuk babası şahıs, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu! "Bağırmaya çalıştım, sesimi kimse duymadı"Baht Oyunu 9. bölüm full, tek parça izle | Baht Oyunu son bölüm izleAda Masalı 9. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izleKanserle savaşan Boğaç Aksoy kötü günleri geride bıraktı! Son kez kemoterapi alacak!Son dakika |HSK kararını verdi: Davasına baktığı kişiyle yemek yiyen mahkeme başkanı açığa alındıSon dakika! Milli Eğitim Bakanlığı atama takviminde değişikliğe gitti!Formula 1 Japonya Grand Prix'i, artan koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi!
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. ÇALIŞMA HAYATI
  3. Polis Akademisi Başkanlığı duyurdu: PAEM 1000 komiser yardımcısı alımları başlıyor!

Polis Akademisi Başkanlığı duyurdu: PAEM 1000 komiser yardımcısı alımları başlıyor!

Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı PAEM bünyesinde toplamda 1000 komiser yardımcısı alımı yapılıyor. 925'i erkek 75'i kadın alımı yapılacak komiser yardımcılığı başvuruları 19 Ağustos 2021 (yarın) başlayacak. Detaylar için haberimize göz atın...

Polis Akademisi Başkanlığı duyurdu: PAEM 1000 komiser yardımcısı alımları başlıyor!

Polis Akademisi Başkanlığı PAEM için yayınladığı ilanda yeni bir duyuruda bulundu. Söz konusu ilanda iki yılını dolduran lisans mezunu polis memurları arasından 1000 kişilik komiser yardımcılığı için alım yapılacak.

Polis Akademisi Başkanlığı duyurdu: PAEM 1000 komiser yardımcısı alımları başlıyor!

975'İ ERKEK, 75'İ KADIN TOPLAMDA 1000 KOMİSER YARDIMCISI ALIMI!

2021 Yılı 6. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi sınavı için emniyet mensubu adaylar arasında gerçekleşecek alım için başvurular 19-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Buna göre, adaylar arasından 925 erkek 75 kadın olacak şekilde, toplam bin memurun ilk derece amirlik eğitim alımı yapılacak.

Polis Akademisi Başkanlığı duyurdu: PAEM 1000 komiser yardımcısı alımları başlıyor!

PAEM 1000 komiser yardımcısı alımı ne zaman başlıyor? PAEM 1000 komiser alımı başvuru şartları neler, kimler başvuru yapabilir, ücreti ne kadar?

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT