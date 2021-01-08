Polis Akademisi’nin ünlü oyuncusu Marion Ramsey hayatını kaybetti

Efsane film serisi Polis Akademisi'nde 'Laverne Hooks' karakteriyle hafızalara kazınan 73 yaşındaki Amerikalı oyuncu Marion Ramsey, Los Angeles'taki evinde ölü olarak bulundu.

Televizyon kanallarında bir dönem sıkça yayınlanan Polis Akademisi filminin en eğlenceli isimlerinden olan ve 'Kıpırdama pislik' repliği ile hafızalara kazınan ünlü oyuncunun ölümü ile ilgili son günlerde hasta olmasına rağmen bir neden belirlenemedi.

Ramsey'in yer aldığı diğer yapımlar arasında sinema filmleri; Recipe for Disaster ve Return to Babylon ile televizyon yapımları; SyFy prodüksiyonu Lavalantula ve 2 Lava 2 Lantula sayılabilir.