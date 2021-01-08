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Polis Akademisi’nin ünlü oyuncusu Marion Ramsey hayatını kaybetti

Bir döneme damga vurmuş Polis Akademisi filminde canlandırdığı akademi öğrencisi Laverne Hooks karakteriyle unutulmaz isimler arasına giren Amerikalı oyuncu Marion Ramsey, hayatını kaybetti.

Polis Akademisi’nin ünlü oyuncusu Marion Ramsey hayatını kaybetti

 Efsane film serisi Polis Akademisi'nde 'Laverne Hooks' karakteriyle hafızalara kazınan 73 yaşındaki Amerikalı oyuncu Marion Ramsey, Los Angeles'taki evinde ölü olarak bulundu.

Polis Akademisi’nin ünlü oyuncusu Marion Ramsey hayatını kaybetti

Televizyon kanallarında bir dönem sıkça yayınlanan Polis Akademisi filminin en eğlenceli isimlerinden olan ve 'Kıpırdama pislik' repliği ile hafızalara kazınan ünlü oyuncunun ölümü ile ilgili son günlerde hasta olmasına rağmen bir neden belirlenemedi.

Polis Akademisi’nin ünlü oyuncusu Marion Ramsey hayatını kaybetti

Ramsey'in yer aldığı diğer yapımlar arasında sinema filmleri; Recipe for Disaster ve Return to Babylon ile televizyon yapımları; SyFy prodüksiyonu Lavalantula ve 2 Lava 2 Lantula sayılabilir.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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