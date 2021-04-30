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  3. Polis ekipleri tam kapanma denetimlerine başladı! Edirne'de uygulama yapıldı

Polis ekipleri tam kapanma denetimlerine başladı! Edirne'de uygulama yapıldı

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanın başlamasıyla denetimler devam ediyor.

Polis ekipleri tam kapanma denetimlerine başladı! Edirne'de uygulama yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktalarında, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla durdurdukları araçlardaki sürücü ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol ederek HES kodu sorgulaması yaptı.

Seyahat izin belgeleri bulunmayan sürücülere idari para cezası uygulandı. Öte yandan, Edirne kent merkezi ile Keşan ilçesindeki denetimlerde sürücülerin izin belgelerini kontrol ederek HES kodu ve GBT sorgusu yapan polis ekipleri, kurallara uymayanlar hakkında tutanak tuttu. Edirne kent merkezi ile ilçelerde polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

 

Polis ekipleri tam kapanma denetimlerine başladı! Edirne'de uygulama yapıldı

Polis ekipleri tam kapanma denetimlerine başladı! Edirne'de uygulama yapıldı

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