Kemer'de pazarlara HES kodu uygulaması geldi!Muğla Büyükşehir Belediyesin'de şeffaf yönetimOrdu’da engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak ‘Engelsiz Taksi’ hizmetiSamsun'da tarihi çarşıda ilaç niyetine sülük satılıyorCumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli amirallerin Montrö bildirisine ilk açıklama: Gözler Beştepe'de!Avukatlar Gününe özel hediyeler, mesajlar | Avukata ne hediye alınır?Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi estetikleri ile gündem oldu!Heyelan sonucu çöken Karadeniz bağlantı yolu yeniden trafiğe açıldıRus aşısı Sputnik V olan Arjantin Cumhurbaşkanı Fernández, Kovid-19'a yakalandıAvukatlardan takdirlik hareket: Etkinliklere harcanacak para vakfa bağışlandı
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Polis memurlarından çocuklara online trafik eğitimi

Polis memurlarından çocuklara online trafik eğitimi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çocuklarda trafik bilinci oluşturulması için harekete geçildi. Ortaokul öğrencilerine "Trafik güvenliği" konulu online trafik eğitimi verilmeye başlandı. Polis memurları tarafından verilen eğitimler, çocukların oldukça ilgisini çekiyor.

Polis memurlarından çocuklara online trafik eğitimi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ortaokulu öğrencilerine "Trafik güvenliği" konulu online trafik eğitimi verilmeye başlandı. Eğitimler, Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından imzalanan bir protokol kapsamında çocukların trafik güvenliği ve çocukların farkındalık düzeyini artırmak amacıyla yapıldı.

TRAFİK BİLİNCİ HEDEFLENİYOR

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan koordinesinde oluşturulan takvim ile eğitimler ilk olarak Atatürk Ortaokul öğrencilerine başladı. Öğrencilere polis memurları Deniz Soylu ve Ramazan Hakan İyikörükcü tarafından online olarak trafik eğitimi verildi. Öğrencilere karşıdan karşıya geçiş kuralları, araç içerisinde yapacakları seyahatlerinde çocuk koltuğuna oturup emniyet kemeri kullanmaları, trafik lambaları, trafiğe kapalı alan, oyun alanları konularında bilgilendirmeler yapıldı. Öte yandan ilçedeki diğer okullarda online eğitimlerin yıl boyunca devam edeceği öğrenildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Polis memurlarından çocuklara online trafik eğitimi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT