Polis memuru kadını çalıştığı için vurup gözlerinden bıçakladılar

Afganistan'da yaşayan 33 yaşındaki Khatera, polis memuru olarak iş hayatına atılmasının ardından çalışması istenmediği için vuruldu ve bıçakla gözleri oyuldu. Afganistan'da son dönemde hızla artan kadına şiddet ve cinayet haberlerinin ardından bu olay, ülkede infial yarattı.

Khatera isimli 33 yaşındaki genç kadın, Gazni vilayetinde üç aydır polis memuru olarak çalıştığı sırada şiddete maruz kaldı ve gözlerini kaybetti.

Yerel yetkililer tarafından yapılan ve Khatera tarafından da doğrulanan açıklamada, motosiklet üzerindeki üç adamın gerçekleştirdiği saldırıdan Taliban'ın sorumlu olduğu iddia edildi. Bir Taliban sözcüsü ise, grubun saldırıda rol aldığını reddederek olayın ailevi bir mesele olduğunu ileri sürdü.

"TALİBAN'DAN İŞİME GİTMEMİ ÖNLEMELERİNİ İSTEDİ"

Polis ekipleri, Khatera'nın ifadesinde babasının çalışmasını onaylamadığını belirtmesi üzerine babayı gözaltına aldı.

Reuters'aa röportaj veren Khatera, "Göreve gittiğim birçok sefer babamın beni takip ettiğini gördüm... Çevredeki Taliban'la iletişime geçmeye başladı ve işime gitmemi önlemelerini istedi" şeklinde konuştu.

"İŞİME DÖNECEĞİM"

Khatera'nın ve onu destekley6en bazı kişilerin şu anda Kabil'de saklanarak yaşadığı ve babasının gözaltına alınmasından kendisini suçlayan geniş ailenin üyeleriyle irtibatta olmadığı öğrenildi.

Khatera, "Mümkün olursa görme yetim geri dönecek, işime dönüp polis teşkilatında tekrar görev yapacağım" dedi.

Son birkaç ayda, ülkenin ilk kadın film yönetmenlerinden Saba Sahar ve hükümetin Katar'ın Doha kentinde Taliban'la yürüttüğü müzakerelerin parçası olan siyasetçi Fevziye Kûfî de dahil olmak üzere bir dizi tanınmış kadın da saldırıların hedefi olmuştu. Ağustosta gerçekleştirilen suikast girişimlerinden iki kadın da sağ kurtulmuştu.

"KADIN HAKLARI İÇİN KATEDİLEN YOL, TALİBAN'LA ANLAŞMAYA KURBAN GİTMEMELİ"

Cinsiyet temelli saldırıların sayısındaki artış hakkında konuşan Uluslararası Af Örgütü Afganistan çalışanı Samira Hamidi şunları söyledi:

"Kamusal rollerdeki Afgan kadınlar için durum hep vahim olsa da ülke çapında şiddetin son dönemde hızla yükselmesi durumu daha da kötüleştirdi.

Afganistan'da kadın hakları için 10 yıldan uzun süredir kat edilen uzun yol, Taliban'la yapılacak herhangi bir barış antlaşmasına kurban gitmemeli."