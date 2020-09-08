Polis Meslek Yüksekokulu'ndan 426 yeni mezun

Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulunda eğitimlerini tamamlayan 426 öğrenci için pandemi kuralları çerçevesinde mezuniyet töreni düzenlendi. 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu, 18. dönem mezunlarını verdi. 2 yıldır eğitim gören 128'i kadın, 288'i erkek toplam 426 polis adayı için bugün okulda mezuniyet töreni yapıldı.

Korona virüsten dolayı pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ogün Şahin, "Yüksekokulumuzun 2019-2020 yılı 18. dönem mezuniyet törenini; her zamanki törenlerden farklı olarak bu sene tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 virüs salgını nedeni ile verilen zorunlu aradan sonra devletimizin vermiş olduğu tüm imkanlar kullanılarak öğrencilerimizi mezun etmenin gurur ve onurunu yaşıyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

TÖREN YEMİNLE SONA ERDİ

Konuşmasında mezunlara seslenen Ogün Şahin, "Sevgili mezunlar, 2 yıllık yoğun bir eğitim sürecinin ardından mesai arkadaşlarımız olarak aramıza katılıyorsunuz. Çok şerefli bir mesleğin, binlerce şehit vermiş bir teşkilatın, yeni neferleri olarak üzerinizdeki sorumluluğun bilincinde olduğunuza, bu sorumluluğu yerine getirirken adil, insan hak ve hürriyetleri ile hukukun üstünlüğüne saygılı, ahlaklı, erdemli, merhametli, devletine ve ay-yıldızlı bayrağına, tarihin gördüğü en erdemli millet olan yüce Türk milletine sevgiyle bağlı polisler olacağınıza ve görevinizi yerine getirirken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hiyerarşisi dışında hiçbir odaktan emir ya da talimat almayacağınıza olan inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

Polis adayı öğrencilerin yemin etmesinin ardından tören sona erdi.