Polis telsizine sızıp FETÖ propagandası yaptılar! Emniyet Müdürü eline telsizi alarak seslendi: Kimse moralini bozmasın, gereğini yapacağız

2022 yılının ilk dakikalarına her emniyet mensubu gibi Kocaeli'deki polislerde çalışarak girdi. Vatandaşların sorunsuz şekilde yeni yıl coşkusunu yaşaması ve eğlenmesi için yoğun çaba gösteren polis ekipleri yeni yıl için kutlama mesajı yayınladıkları sırada bir takım kimliği belirsiz kişiler telsiz frekansına girerek FETÖ propagandası yaptı.

Olayın ardından telsizi eline alan İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, ekiplere seslenerek, “Kimse moralini bozmasın. En kısa sürede bu namussuzu bulup, gereğini yapacağız” dedi.

"KANALA MÜDAHALE EDEN ŞEREF YOKSUNU HAKKINDA İŞLEM YAPILACAĞINI BİLSİN"

Anonsun yapıldığı merkezdeki görevli memur ise," Kanala müdahale eden şeref yoksunu, sesimizi duyuyorsa hakkında gerekli işlem yapılacağını bilsin. Teşkilat mensuplarımız da moralini, motivasyonunu bozmasın" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.