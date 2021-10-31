Polis uygulamasından kaçan alkollü sürücü, ortalığı birbirine kattı!

Geçtiğimiz Cuma günü saat 19.05 sıralarında meydana gelen olay, Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde yaşandı. 34 KF 3612 plakalı otomobil sürücüsü, iddia edilene göre alkollü bir şekilde araç kullanırken uygulama yapan polis kontrol noktasına takıldı. Polislerin dur ihtarına uymayan sürücü gaza basarak emniyet ekiplerinden kaçmaya çalıştı. Ekipleri atlatamaya çalışan alkollü sürücü yol kenarındaki bir otomobil ve bir motosiklete çarptı.

YAYALAR KAZADAN KIL PAYI KURTULDU

Kazanın ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, Dolmabahçe Sarayı önünde bulunan kaldırımdaki demir korkuluklara çarparak durabildi. O esnada kaldırımda yürüyen yayalar da kazadan kıl payı kurtuldu. Alkolün etkisiyle ayakta durmakta güçlük çektiği görülen sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyet ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.

HERKESE ÇARPA ÇARPA GİTTİ

Motosikleti zarar gören olay yerindeki bir sürücü, "Bu kadın çok fazlasıyla alkol almış. Alkollü olduğu için hem gelen gidenlere çarpmış hem de duran motorumuza da vurdu. Ayrıca arkadaşlara da yine herkese çarpa çarpa gitti. Bizim motorumuz var, motora direk vurarak kaçtı gitti. Araç içerisinde alkollü iki kişi vardı" ifadelerini kullandı.

LÜKS OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Sürücünün çarptığı otomobilin ve motosikletin sahipleri şikâyetçi olmak için alkollü kişi ile birlikte polis merkezine gitti. Kaza esnasında ağır hasar alan ve kullanılamaz hale gelen lüks otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.