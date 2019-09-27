Polise kafa tutmuşlardı! O iki ‘zorba’ için karar verildi Balıkesir'de karıştıkları bir kavganın ardından gittikleri hastanede polis ile tartıştıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 2 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Görüntüler Balıkesir'deki Atatürk Şehir Hastanesinde çekildikten sonra sosyal medyada paylaşıldı. Kavga sebebiyle hastaneye gelen Nihat Y. ve Burak B. hastane polisi ile tartıştı. Şahıslar polislerin üzerine yürüdü ve elini kolunu sallayarak hastaneden çıktı. O anlar amatör kameraya yansıdı. MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER Kameraya yansımayan görüntülerde ise şahıslar hastane dışında bekleyen ekipler tarafından gözaltına alınarak nezarethaneye koyuldu. Polise mukavemet ve kavgadan dolayı haklarında işlem yapılan Nihat Y. ve Burak B. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanacak cezaevine gönderildi.



