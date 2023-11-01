Polisin dikkatinden kaçmadı! Engin Polat hastanede bacak bacak üstüne attığı anlar böyle uyarıldı!

Dilan Polat ile eşi Engin Polat çifti sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edilen Engin Polat hastanedeki o tavrı polisin dikkatinden kaçmayarak böyle uyarıldı.

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Kara para aklama iddialarıyla uzun süredir Türkiye gündemini meşgul eden Dilan Polat ile eşi Engin Polat çiftine operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda Polat çifti ile birlikte 14 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alındı.

Polat çiftinin yanı sıra, Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu, avukatları Ahmet Gün de gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için Emniyet'e götürülürken, yakalama ve arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

ENGİN POLAT'A POLİSTEN UYARI

Öte yandan Engin Polat'ın sağlık kontrolü için getirildiği hastanede 'ayak ayak üstüne attığı' anda polis tarafından uyarıldığı anlar da kameraya yansıdı.

Kaynak: cumhuriyet & DHA

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