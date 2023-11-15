Polislerin "dur" ihtarına rağmen yaşandı! Otoyolda 8 kilometre ters gitti, otomobile çarptı!

Adana'da otoyolda ters yönden giderken polisin "dur" ihtarına rağmen tersten gitmeye devam ettiği öne sürülen hafif ticari araç, otomobile çarpınca 3 kişi hayatını kaybetti.

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Polislerin "dur" ihtarına rağmen yaşandı! Otoyolda 8 kilometre ters gitti, otomobile çarptı!

Kaza, Ceyhan ilçesine bağlı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, Kemal Boz'un kullandığı 01 EZV 42 Fiat Doblo marka hafif ticari araç ile otoyolda ters şeride girdi. Bir çok sürücüyü tehlikeye atarak ilerleyen Boz'a polis ekipleri ters yönden gittiği için "dur" ihtarında bulundu.

"8 kilometre tersten gidip, otomobille çarptı"

Boz, polislerinde ihtarına uymayarak yaklaşık 8 kilometre boyunca otoyoldan tersten yoldan gitmeye devam etti. Bu sırada otoyolda ilerleyen Fatih İlkgün kullandığı 06 DSC 216 Citron C-Elysée marka otomobile çarptı.

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ters yönde ilerleyen Kemal Boz, eşi Dönay Boz ve çarptıkları otomobil sürücüsü Fatih İlkgün'ün öldüğünü belirledi.

Kazada ölen kişilerin cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Polislerin "dur" ihtarına rağmen yaşandı! Otoyolda 8 kilometre ters gitti, otomobile çarptı!

Polislerin "dur" ihtarına rağmen yaşandı! Otoyolda 8 kilometre ters gitti, otomobile çarptı!

Polislerin "dur" ihtarına rağmen yaşandı! Otoyolda 8 kilometre ters gitti, otomobile çarptı!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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