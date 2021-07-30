Polislik alımı 2021 ne zaman PMYO? PMYO taban puanı kaç 2021?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Polis olarak görev yapmak isteyenler gözlerini polislik taban puana çevirdi. Polislik başvuruları TYT puanlarına göre yapılacak. Peki PMYO taban puanları 2021 kaç? Polislik alımı 2021 ne zaman PMYO?

PMYO TABAN PUANI KAÇ 2021?

YKS'nin TYT oturumundan 150 puan alan öğrenciler PMYO başvurusu yapabilecek.

Bu yılın PMYO taban puanları henüz açıklanmadı. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

Ancak geçen yıllarda PMYO taban puanları şöyleydi;

2016: 270

2017: 260

2018: 260

2019: 250

POLİSLİK ALIMI 2021 NE ZAMAN PMYO?

2021 PMYO polis alımı ilanının önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor. YKS tercihleri bu sene 5-13 Ağustos arasında alınacak.

Buna göre PMYO taban puanlarının da Ağustosun ilk haftasında açıklanacağı öngörülüyor.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adaylar polis memuru olarak atanacak.

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Polis Meslek Yüksekokulu öğrencisi olabilmek için aranan şartlar şu şekilde;

Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği'nin 5. maddesi gereği Yüksekokullara, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen eğitim kurumlarından (Lise ve dengi okullardan) mezun olmak,

PMYO Giriş Yönetmeliğinin 8. maddesi gereği; "18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ekim tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 24 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için ise 26 yaşından gün almamış olmak."

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak olan üniversiteye giriş sınavından istenilen puanı almış olmak, Polis Akademisi Başkanlığınca yapılan Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında ve ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacak PMYO Sınavında başarılı olmak