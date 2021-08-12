Polislik Amirleri Eğitim Merkezi şartları ve puanlarında değişiklik! PAEM başvuru şartları 2021 , PAEM yaş sınırı kaç?
Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne girişlerinde bazı değişikliklere gidildi. Yaş ve puanlarda değişim yapılan Polislik Amirleri Eğitim Merkezi'ne başvuru yapacak adaylar için " PAEM başvuru şartları 2021 , PAEM yaş sınırı kaç? " başlıkları merak konusu oldu. İşte detaylar...
Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından adaylar " PAEM başvuru şartları 2021 , PAEM yaş sınırı kaç? " konu başlıklarını aratıyor. Peki yeni şartlar nelerdir? PAEM için yaş sınırı nedir? İşte tüm detaylar...
PAEM BAŞVURU ŞARTLARI 2021 , PAEM YAŞ SINIRI KAÇ?
Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitim Merkez girişinde istenen 45 yaşından gün almamış olma şartı kaldırıldı. Öte yandan yazılı sınavdan geçmek için gerekli olan puan şartı ise 60'tan 70'e yükseltildi.
Yönetmelikte yapılan değişlikle, "Sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibari ile 45 yaşından gün almamış olmak" maddesi yürürlükten kaldırıldı.
Emniyet mensubu adaylar için yazılı sınavların puanlarında da değişime gidildi. Buna göre çoktan seçmeli sorularda yapılan sınavlarda geçerli not 100 üzerinden 60 iken, 70 puana çıkarıldı.
PAEM EMNİYET MENSUBU ÖĞRENCİ ALIMI
Bilindiği üzere polis memurları içerinde şartlara haiz personeller arasından 2014 yılına kadar Komiser Yardımcılığı Sınavı adı altında yapılan sınavla komiser yardımcısı adayı alınmaktaydı. Ancak bu alım 2015 yılında polis memurları arasından PAEM alım yapılarak değiştirildi. Emniyet mensupları da artık dışarıdan alım gibi polis amirleri eğitim merkezinde alacakları eğitimle komiser yardımcısı olabilecekler. Peki polis memurlarında PAEM girişi için aranan şartlar neler? Polis memurları arasından alımı yapılan PAEM şartları şunlardır;
- Adaylar; Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavlarında başarılı olmaları halinde bir sonraki gün Mülakat/Sözlü Sınavına tabii tutulacaklardır.
- 13 Ekim 2018 tarihinde Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavlarına çağrılan adaylardan başarılı olanlar 15 Ekim 2018 tarihinde,
- 20 Ekim 2018 tarihinde Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavlarına çağrılan adaylardan başarılı olanlar 22 Ekim 2018 tarihinde Mülakat/Sözlü sınavına katılacaklardır.
Sınava katılacak adayların mağdur olmamaları için yukarıdaki belirtilen tarihlere dikkat etmeleri gerekmektedir.
- Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,
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- Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,
- Son iki yıl içinde kısa süreli durdurma cezası ve meslek yaşantısı içerisinde uzun süreli durdurma cezası almamış olmak,
- Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.
Bu şartlara haiz olan polis memurları yapılacak olan polis amirleri eğitim merkezi sınavına başvuru da bulunabiliyorlar. Sınav içeriği ile ilgili tüm konuları diğer yazılarımızda sizlerle paylaşacağız.
PAEM EMNİYET MENSUBU OLMAYAN ÖĞRENCİ ALIMI
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı olarak eğitim veren Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 2015 yılı için Ağustos ayında ilan yayınlamış ve eğitim öğretim için 1800 erkek 200 bayan olmak üzere 2000 aday Paem merkezine alınmıştır. Polis amirleri eğitim merkezine başvuran lisans mezunu adaylarda aranan şartlara aşağıda kısa ve öze şekilde sizlerle paylaşacağız.
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
- KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek puan türünden taban puan veya üzerinde puan almış olmak, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için sınav için belirlenen taban puanın en az % 90’ını almış olmak,
- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak,
- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
- Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
- Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmış olmamak,
- Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak. (2) PAEM’e başvuran adayların birinci fıkrada belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.