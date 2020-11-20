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  3. Polisten kaçarken aracıyla yaşlı çiftin duvarını yıktılar

Polisten kaçarken aracıyla yaşlı çiftin duvarını yıktılar

Antalya'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, takipte olan polis ekiplerden kaçarken girdiği ara sokaklarda otomobilini bir evin bahçe duvarına çarptı, aracını park ettikten sonra yanındaki 2 kişiyle birlikte kaçtı.

Polisten kaçarken aracıyla yaşlı çiftin duvarını yıktılar

Polisi alarma geçiren olay, dün saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 06 HSJ 88 plakalı Renault marka otomobili durdurmak istedi. Ekipleri gören sürücü, yanında 2 kişiyle birlikte geri dönüp ters şeride girince kovalamaca başladı.

Ara sokaklara giren sürücü, Yeniemek Mahallesi 2573 sokakta direksiyon hakimiyetini kaybedip 78 yaşındaki Ahmet Ali ve 77 yaşındaki Fatma Turan çiftine ait evin bahçe duvarına çarptı, ardından 100 metre uzaklıktaki başka bir sokakta araçlarını park edip, yaya olarak polisten kaçmaya başladı. Şahıslar, izini kaybettirip kayıplara karışırken, sesi duyarak bahçeye gelen Turan çifti duvarlarının yıkıldığını görünce kaçan sürücüye tepki gösterdi.

Polisten kaçarken aracıyla yaşlı çiftin duvarını yıktılar

"POLİSTEN KAÇAN BİZİM DUVARA VURUYOR"

İkinci kez duvarlarının polis kovalamacasında yıkıldığını belirten Fatma Turan, "Çok korktuk. Geçen sene de aynı burada kaza oldu. Aynı bu duvar yıkıldı. Polisten kaçan bizim duvara vuruyor. Burada hep kaza oluyor. Set yapılması lazım. Her zaman bizim duvarı yıkıyorlar. Daha önceki vuranlar şikayet etmememiz için yaptırdılar. Şimdikiler de nasıl yıktıysa öyle yaptıracak." dedi. Otomobilde yaptıkları incelemede içi boş alkol kutularına rastlayan polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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