Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizlerine ilişkin kararları alır ve Merkez Bankası tarafından belirlenen faiz oranlarını ifade eder. Bu faiz oranları genellikle gecelik ve haftalık vadelerde yoğunlaşan işlemler için kullanılır. Peki, Politika faizi nedir? Politika faizleri nasıl ve neye göre belirlenir?

POLİTİKA FAİZ ORANI NEDİR?

Merkez bankaları, para arzı ve kısa vadeli faiz oranları üzerinde kontrol yeteneğine sahip olmak için resmi faiz oranlarını kullanır. Bankaların likidite ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sağladıkları kısa vadeli borçlar ve likidite fazlasını geri çekmek için yaptıkları borçlanmaların faiz oranlarını kendileri belirler.

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Merkez bankalarının amacı, iktisadi faaliyetleri ve genel fiyat seviyelerini etkilemeyi hedefleyerek bu faiz oranını belirlemektir. Bu nedenle, bu faiz oranına politika faiz oranı denir.

Politika faiz oranı olarak bilinen faiz oranı, genellikle bir hafta vadeli repo işlemlerinde kullanılan faiz oranıdır.

POLİTİKA FAİZLERİ NASIL BELİRLENİR?

Politika faizlerine ilişkin kararlar, Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından alınır. Faiz kararları, gelecek dönem enflasyon görünümüne odaklanarak orta vadeli bir perspektifle değerlendirilir. Bu kararlarda, dışsal şokların geçici etkilerine anında tepki verilmemesi ve politika tepkisinin zaman içinde yayılması ilkesi benimsenir.

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PPK'nın faiz kararı alırken dikkate aldığı faktörler arasında toplam arz-talep dengesi, maliye politikasına ilişkin göstergeler, parasal göstergeler ve kredi büyüklükleri, ücret, istihdam, birim maliyet, verimlilik gelişmeleri, kamu ve özel sektör fiyatlama davranışları, enflasyon beklentileri, döviz kurları ve bu faktörleri etkileyebilecek gelişmeler yer alır. Ayrıca, Merkez Bankası bünyesindeki ekonomik tahmin sistemi tarafından sağlanan projeksiyonlar da değerlendirilir.

Politika faizleri hakkındaki kararlar, geniş bir bilgi kümesine dayanarak alınır. PPK, ekonomik göstergeler, veriler ve analizlerle birlikte enflasyon hedeflerini, ekonomik büyümeyi ve fiyat istikrarını dikkate alır. Aynı zamanda dışsal etkilerin analiz edilmesi ve olası şoklara karşı hazırlıklı olunması da önemlidir.

Sonuç olarak, politika faizleri üzerindeki kararlar, PPK'nın enflasyon hedefleri doğrultusunda gelecek dönemdeki ekonomik görünümü ve faktörleri değerlendirmesiyle belirlenir.