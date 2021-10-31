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Politize ne demek, TDK'ya göre Politize kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Politize kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Politize ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Politize nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Politize kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Politize ne demek, TDK'ya göre Politize kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Politize ne demek? Politize TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi politize kelimesi. Peki politize ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre politize nedir, politize kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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POLİTİZE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Politize kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Politize kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre politize kelimesi anlamı şu şekildedir:

- `Politikaya bulaştırmak` anlamındaki politize etmek, `politikaya bulaşmak` anlamındaki politize olmak birleşik fiilinde geçen bir söz

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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