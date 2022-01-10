Polonez ne demek, TDK'ya göre Polonez kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
Polonez kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Polonez ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Polonez nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Polonez kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.
Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Polonez ne demek? Polonez TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.
Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Polonez kelimesi. Peki Polonez ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Polonez nedir, Polonez kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.
POLONEZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?
Polonez kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Polonez kelimesi Fransızca kökenlidir.
TDK'ya göre Polonez kelimesi anlamı şu şekildedir:
- Bir tür dans
- Bu dansın müziği
- Polonyalı
POLONEZ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI
- Chopin'in polonezleri.