Polonez ne demek, TDK'ya göre Polonez kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Polonez ne demek? Polonez TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Polonez kelimesi. Peki Polonez ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Polonez nedir, Polonez kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

POLONEZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Polonez kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Polonez kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre Polonez kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir tür dans

- Bu dansın müziği

- Polonyalı



POLONEZ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Chopin'in polonezleri.

