Polonya Ukraynalılara kapısını açtı! Afrikalı öğrencilere ise izin vermedi!

Birçok Nijeryalı Polonya'ya sığınmak için 14 ila 25 kilometre yürüdü ancak Polonya girişlerini reddetti.

Bir Twitter kullanıcısı olan Kachi_Nate, Ukrayna'daki arkadaşının siyahi olduğu için Polonya'ya giremeyeceğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti: "Bir telefon görüşmesi yaptık. Tüm siyahları vizesiz geri çevirdiklerini söyledi. Polonya'ya vizeniz olmadığı sürece giremezsiniz. Ayrıca, uluslararası öğrenci statülerini doğrulamak için başka herhangi bir belgeyi kontrol etmediler. 3-4 saat yürüyerek Lviv'e dönüyor."

Polonya sınırında olduğunu ifade eden Nzekiev isimli kullanıcı da bir tweet paylaşarak "Aslında bizi otobüsleriyle ezmek istediler, hatta biz öğrenciyiz biz karşıya geçelim diye bağırırken bize silah doğrulttular çünkü bizden önce kendi adamlarını geçmelerine izin vermedik. Zorla içeri girdik ve vazgeçtiler." dedi.

