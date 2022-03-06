Polüm ne demek, TDK'ya göre Polüm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Polüm ne demek? Polüm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi polüm kelimesi. Peki polüm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre polüm nedir, polüm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

POLÜM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Polüm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Polüm kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre polüm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Polim

