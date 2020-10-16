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  3. Pompalı tüfekle vurulan Muhtar Rüstem Kılıç hayatını kaybetti

Pompalı tüfekle vurulan Muhtar Rüstem Kılıç hayatını kaybetti

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Kol Köyü'nün Muhtarı Rüstem Kılıç, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü, komşusuyla arasında çıkan kavgada, av tüfeğiyle bacağından vuruldu. Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhtar Rüstem Kılıç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Pompalı tüfekle vurulan Muhtar Rüstem Kılıç hayatını kaybetti

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Kol Köyü'nün Muhtarı Rüstem Kılıç, komşusu tarafından av tüfeğiyle bacağından vurulmasının ardından kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde, dokttoların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 

Olay, saat 13.00 sıralarında Almus ilçesine bağlı Kol köyü yakınlarında meydana geldi. Muhtar Rüstem Kılıç ile komşularından Yüksel K. köy dışında karşılaştı. İki komşu arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yüksel K. yanında bulunan av tüfeği ile Rüstem Kılıç'ı bacağından vurdu. Silah sesini duyan köylüler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Köy muhtarı Kılıç, gelen ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Kılıç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Jandarma olayın ardından kaçan Yüksel K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

MUHTAR RÜSTEM KILIÇ KİMDİR? NEDEN ÖLDÜ?

Rüstem Kılıç, Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Kol Köyü'nün muhtarıdır. Aralarında husumet çıkan komşusu tarafından bacağından vurulan Muhtar Rüstem Kılıç, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 

Berna Akkaya
Editör


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