Pompeo ve Bolton, PYD/YPG'nin Kürtleri temsil etmediğini apaçık bilmektedir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ortaya çıkan açıklamaları son derece yadırgadık. Bunlar bilmemekten kaynaklanan açıklamalar değil, kasıtlı açıklamalardır. Pompeo ve Bolton, PYD/YPG'nin Kürtleri temsil etmediğini, terör örgütü olduğunu apaçık bilmektedir. ABD'nin aklına müttefik deyince Türkiye'nin gelmesi gerekir. Ama bunlardan DEAŞ'a karşı müttefikimiz diye bahsetmeleri büyük bir kırılmadır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un açıklamalarına ilişkin sorulan bir soruyu yanıtlayan Çelik, "Karşınızdaki kişilerin mevkilerine baktığımızda, hakim olduklarını düşündüğümüz dosyaları söz konusu ettiğimizde ortaya çıkan açıklamaları son derece yadırgadık. Bunlar bilmemekten kaynaklanan açıklamalar değil, kasıtlı açıklamalardır. Pompeo ve Bolton, PYD/YPG'nin Kürtleri temsil etmediğini, terör örgütü olduğunu apaçık bilmektedir. ABD'nin aklına müttefik deyince Türkiye'nin gelmesi gerekir. Ama bunlardan DEAŞ'a karşı müttefikimiz diye bahsetmeleri büyük bir kırılmadır.

Hiç kimse Kürt kardeşlerimize sahip çıkma konusunda Türkiye Cumhuriyeti'ne ders veremez. Kürtlerin tek dost devleti Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye Cumhuriyeti devletine, "Kürtlere dokunmayın" diyen kim varsa kendileri aynaya baksınlar ve Kürtlere yaptığı zulmü hatırlasınlar. "Kürtlere dokunmayın, sahip çıkın" diyerek esas meselesinin terör örgütleriyle bir takım siyasi projeler gerçekleştirmek olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bir gece ansızın oraya gidebiliriz ve burada ülkemize karşı tehdit oluşturan unsurları temizleriz"

"Türkiye Cumhuriyeti devletinin güvenlik meseleleri zamana oynamaya süreci uzatmaya ya da pazarlığa tabi değildir" diyen Çelik, "Bir gece ansızın oraya gidebiliriz ve burada ülkemize karşı tehdit oluşturan unsurları temizleriz. Türkiye bunu yaparken müttefikleri ile koordinasyon içinde yapacaktır, müttefiklerini yanında görmek istemektedir. Türkiye'nin güvenliği meselesi, kavram oyunlarına, kelime oyunlarına, cümlelerin tersten veya düzden kurulmasına müsait bir mesele değildir. Bizim mahallede dosta dost, düşmana düşman, teröriste terörist derler. PYD/YPG/PKK, DEAŞ teröristtir ve bunlar için gereğinin yapılmasından başka bir çare yoktur. Müzakere sürecektir, diplomatik süreçler devam edecektir, ortak mekanizmalar bulmaya gayret edeceğiz. Müttefiklerimizin, müttefiklik ilişkisine saygı göstermesini, Türkiye Cumhuriyeti'nin dostluğunu herhangi bir kimseye tercih etmemelerini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

"Bu görüşme olacaktır"

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun randevu talebine yönelik sorulan bir soruyu yanıtlayan Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu randevu talebine olumlu bir görüş bildirdiğini hatırlatarak, "Bu görüşme olacaktır. Kendisine bir randevu verilecek ve muhtemelen bu hafta içerisinde olabilir. Cumhurbaşkanımızın programında bir yer ayarlamaya çalışıyor arkadaşlarımız. Kendisi Külliye'de ağırlanacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fazıl Say'ın 18 Ocak'ta düzenleyeceği Truva Sonatı davetine katılıp katılmayacağıyla ilgili ise Çelik, "Cumhurbaşkanımız bu davete katılmak istiyor. Cumhurbaşkanımız, bu kültürel faaliyetlere daha yoğun katılmak istiyorlar ama program yoğunluğu buna el vermiyor. Umarız o tarihle ilgili çok önemli bir gündem önümüze gelmez. Böyle bir şey söz konusu olmadığı zaman katılacaklar" diye konuştu.